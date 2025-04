En El Gran Chef Famosos, Emilram Cossío llegó como refuerzo estrella de Olenka Zimmermann, con la misión de ayudarla a brillar en la ronda de repechaje. Sin embargo, su técnica en la cocina sorprendió a más de uno, especialmente a Luciano Mazzetti.

Mientras se preparaba un seco de cabrito, Emilram tomó la iniciativa de echar el arroz directamente a la olla sin pasar por el tradicional aderezo. Al verlo, Olenka reaccionó rápidamente: “Yo primero hago el aderezo”, y Luciano no tardó en preguntar: “¿Y el ajo?”.

Fue entonces que Emilram confesó despreocupadamente: “Yo lo hago solo con agua y sal”, lo que dejó perplejo a Mazzetti, quien le respondió entre risas e incredulidad: “¿Sin ajo? No, compadre, ¿tú quedaste en tercer puesto y no le ponías sal a tu arroz?”. Intentando justificar su método, el actor replicó: “Yo he aprendido a hacer de todo: arroz sin sal, arroz sin ajo, arroz en olla arrocera”.

¿Logrará Emilram ayudar a Olenka a avanzar con su peculiar estilo culinario? ¡Descúbrelo en El Gran Chef Famosos, solo por Latina!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.