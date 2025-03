En El Gran Chef Famosos: Extremo, los participantes enfrentaron una noche difícil en la competencia, lo que generó comentarios implacables por parte del jurado. Desde el inicio, Javier Masías no dudó en bromear sobre la calidad de los platos: “Yo no tenía ninguna ilusión sobre estos participantes, no hubiese apostado ni medio centavo y ahora se confirma, creo que tienen que pagarme más”, lanzó con su característico humor.

Por su parte, Mateo Garrido Lecca, sorprendido por las críticas, comentó ante cámaras: “No creo que estemos cocinando tan terrible”, dejando en claro su preocupación.

Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando José Peláez le preguntó a Luciano Mazzetti qué opinaba de los platos de la noche, recordándole su experiencia en la edición infantil del programa. La respuesta de Mazzetti desató carcajadas: “Déjame decirte que yo pensé que ya había tocado fondo en mi carrera gastronómica, pero siento que ahora ya no puedo caer más bajo”, dijo entre risas.

Ante este panorama, la gran pregunta es: ¿lograrán los participantes mejorar su desempeño o seguirán decepcionando al jurado? No te pierdas los próximos episodios de El Gran Chef Famosos para descubrirlo.

