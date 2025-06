Los jurados revisaron minuciosamente cada seco de cabrito para definir quiénes serían los siguientes sentenciados de la noche.

Mientras Dávila degustaba su plato, Nelly Rossinelli no tardó en soltar su crítica: el cabrito de Víctor Hugo no tenía mucho jugo. Y por si fuera poco, Luciano Mazzetti, con evidente decepción, sentenció: “Víctor Hugo perdió su trono”

Peláez, al ver la reacción de Victor, no dejó pasar el momento: “¿Por qué quieres llorar?”. “Hoy día no ha sido un buen día y eso me pone triste,” respondió Víctor. “Sentí que me equivoqué en una, que tuve varios errores… y normalmente yo salvo esos errores.”

Aunque no derramó lágrimas, su gesto lo decía todo.

