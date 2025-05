En El Gran Chef Famosos, Luciana Bloomberg ha venido ganándose un lugar en la competencia gracias a su esfuerzo constante, pero esta noche de gastronomía argentina la presión fue demasiado para ella. Mientras los jurados probaban su plato, la emoción la venció y se quebró en plena grabación.

“Yo me he frustrado un montón, soy bien sensible y he estado a punto de llorar”, confesó Luciana con la voz entrecortada, visiblemente afectada. Luego agregó: “Sentía que no llegaba con el tiempo y mejor voy a comer porque sino voy a llorar”, mientras trataba de recomponerse.

Preocupado, Peláez le preguntó el porqué de su reacción, a lo que ella respondió con sinceridad: “Creo que me frustro rápido”, y en voz muy baja añadió: “No quiero hablar”, dejando ver lo emocionalmente intensa que puede ser la competencia.

El conductor, con empatía, trató de animarla: “Es algo que pasa mucho en los actores, esta cocina nos enseña muchas cosas. Uno no solo viene para aprender a cocinar, pero termina aprendiendo sobre uno mismo”, y concluyó con una frase que marcó el momento: “Cuando alguien sale de aquí, aprende a cocinar una mejor versión de sí mismo”.

¿Logrará Luciana transformar esa frustración en fuerza para lo que viene? ¿Podrá reconectarse con la cocina y sorprender al jurado nuevamente? ¡No te pierdas el siguiente episodio de El Gran Chef Famosos!

