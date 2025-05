En El Gran Chef Famosos, Luciana Blomberg es una de las participantes que se está convirtiendo en las favoritas del público. Sin embargo, hoy, los participantes están teniendo una noche complicada en la que tienen que filetear pescado para preparar unas mini hamburguesas y, para eso, tuvieron una demostración por parte de Luciano Mazzetti.

Al comenzar a cocinar, todos los participantes tuvieron dificultades, pero la técnica de Luciana la hizo sobresalir de los demás: “Lu está retirando las espinas, ese filete es el que se ve mejor”, dijo Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti, asombrado, comentó: “Ha fileteado bien, ella sí ha sabido filetearlo bien”.

Peláez añadió: “En la novela ‘Papá en Apuros’ su personaje era una lanchera, quizá en algún momento fileteó pescado” y Luciana, para las cámaras, dijo: “Yo creo que me iré al mercado de pescadores para vender pescado” y luego añadió: “Si no me va bien en la actuación, por lo menos fileteando pescados, sí”.

