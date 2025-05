En El Gran Chef Famosos, hoy los participantes están cocinando platos en homenaje al Día de la Hamburguesa. Sin embargo, hubo un momento insólito y curioso durante la explicación del segundo plato de la noche.

Para preparar una hamburguesa al estilo de McDonald’s, Luciano Mazzetti comentó que inicialmente no le colocarían nada a la carne: “A esa carne no la van a poner nada”, dijo el jurado, a lo que Luciana Blomberg respondió de inmediato: “Así seca entonces, para que luego no me estén diciendo que le falta sal a mi carne”.

Luciano Mazzetti, riendo, contestó: “Yo le voy a decir algo a los televidentes, yo ya estoy harto, que les diga que trabajar con la carne sin nada significa que tendrá sal después, criterio, por favor, muchachos”. Ante esto, Luciana Blomberg, también riendo, dijo: “Perdón, perdón”.

¿Qué te parece la broma entre Luciana y Luciano? ¿Crees que la carne sin sal inicial es una técnica válida? No te pierdas cómo sigue la competencia en El Gran Chef Famosos, ¡la diversión y los desafíos están a la orden del día!

