En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, los pequeños cocineros enfrentaron un inesperado reto cuando Thanos y el Duende Verde aparecieron en el set y encadenaron a los adultos, dejándolos atrapados.

Machuca dio una pista clave: en la mesa central había llaves escondidas que podrían abrir los candados. Así, los pericotitos iniciaron su misión de rescate.

El primero en ser liberado fue Gino Pesaressi, quien rápidamente ayudó a su compañero Steve Palao. Sin embargo, Caetana, la nieta de Steve, no podía creer que su abuelo aún no lograba salir y comentó entre risas: “No sé por qué mi abuelito no se libera si él es muy fuerte”.

¿Podrán todos los participantes ser rescatados antes de que termine el tiempo? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Pericotitos!

