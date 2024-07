Santiago Suárez y Yaco Eskenazi están a segundos de conocer quién de ellos alzará la ansiada Olla de Oro de “El Gran Chef Famosos”. Pero, antes de descubrirlo, Peláez los animó a dar unos pequeños discursos sobre sus respectivas experiencias en la cocina de Latina Televisión.

El primero que se animó a hablar fue Santiago Suárez. “Para mí El Gran Chef ha sido un regalo, siempre lo he dicho. Me regala una nueva familia, nuevos maestros, nuevos amigos, mentores, nueva mami. Tengo acá el dibujo de Alma, la hija de Leyla Chihuán, que para mí es como una mami. Te quiero mucho. Ha sido un gran regalo por donde lo veo. Venir aquí es venir a divertirse, aprender. He gozado esta última noche”, compartió.

Mientras que, por su lado, Yaco Eskenazi también compartió cómo se ha sentido a lo largo de la temporada. “Tengo muchos años trabajando en tele y siempre he sabido apreciar esto, el grupo humano que hay aquí, el tipo de televisión que hacen es para quitarse el sombrero. Nunca voy a olvidarme Giacomo, te lo juro por Dios. Me diste una lección en dos palabras, que gracias a la vida lo tomé bien. Fue increíble, humildad aprendiz. Gracias totales, como diría Cerati”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

