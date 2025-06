Tras una dura semana de competencia, Pochita fue la primera eliminada de la noche. No pudo contener las lágrimas y se despidió diciendo: “Me voy con experiencia y con muchos amigos que he hecho en el camino, que es lo más importante”.

Masías no dudó en darle algunos comentarios positivos: “Gracias por tus buenas vibras y decirte que ha habido platos que han sorprendido”.

Otro de los eliminados fue Zumba, con 33 puntos. El participante agradeció la oportunidad y por tanto cariño: “Se me olvidó todo lo que iba a decir, pero los quiero mucho”.

Mazzetti mencionó que no pensaba que era muy gracioso y Masías lanzó una broma: “Me alegra que no vayas a acercarte a una cocina, tienes otras cosas muy buenas… tu sentido del humor”.

Víctor Hugo, con 41 puntos acumulados, también se fue de la competencia: “Estoy feliz, no me voy triste, me voy con satisfacción de que puedes enfrentar tus miedos”, dijo. El jurado lo elogió por sus “chispazos” y Masías lo despidió con una frase emotiva: “Te voy a extrañar por todas las lecciones que, sin querer, nos has dado”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.