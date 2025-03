En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, la presión está al máximo, y Tilsa Lozano, junto a su hija Valentina, lucha por alcanzar la gran final y ganar la olla de oro. Sin embargo, la tensión jugó en su contra en un momento clave de la competencia.

Cuando faltaban solo cinco minutos para terminar su plato, Tilsa notó un problema con su preparación y exclamó preocupada: “No, no están… ¡están crudos!”.

Ante la angustia de la participante, Luciano Mazzetti se acercó para tranquilizarla y le comentó: “Quizá el aceite no está tan caliente, no dejes que la psicológica te juegue una mala pasada”. A lo que Tilsa, entre nervios, respondió: “Gracias, Luciano, mi cerebro siempre me juega una mala pasada”.

¿Logrará Tilsa salvar su plato y seguir en carrera? Descúbrelo en El Gran Chef Famosos.

