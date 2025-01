En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, la icónica Lita Pezo en compañía de su “Pihuicho” lograron dejar con la boca abierta a Javier Masías, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y al chef invitado de la noche: Fernando Vera

“Bastante bien”, reveló Masías apenas probó el plato. “¿Qué, Masías? ¿Oíste bien?”, se preguntó Lita, acostumbrada a las duras críticas del jurado.

Para Nelly, el plato también resultó agradable y digno de estar en el programa culinario de Latina. “Un poquitito de sal y nada más. La cancha te ha quedado excelente y te ha quedado de restaurante”, afirmó la jurado.

Según Giacomo, la cancha estaba en su punto. “Muy buena la cancha. Me ha gustado mucho el ceviche, me lo comería feliz, no me quejaría de nada”, confirmó el chef.

Por su lado, don Fernando encontró el plato agradable, pero hizo algunas observaciones. “Para mi gusto, un poquito más de ají y un poquito de limón, pero es cuestión de gustos. Y la sal, un poquito más, pero bastante bien. Una sorpresa, eh”, agregó el juez.

Sin duda, Lita se esforzó al máximo y estos comentarios le han servido de motivación, ¿logrará ganar como mejor plato?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.