Como primer reto de la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”, los participantes tuvieron que jugar a colocarle los tentáculo a Eugenio, el pulpo. Los resultados estuvieron muy parejos entre Leyla Chihuán y Yaco Eskenazi. Sin embargo, Yaco fue declarado como ganador, lo que provocó que Leyla se resintiera con todos en el programa y decidiera no ayudar a nadie.

Luego de que Leyla se pusiera audífonos antes de empezar con el primer plato de la noche, el conductor, José Peláez, decidió preguntarle que le sucedía. “Yo he sentido que el capitán y alguien aquí. Ha habido un complot… Entonces, no quiero que nadie me pregunte nada”, explicó la participante.,

Yaco ganó cinco minutos de la ayuda del chef Khabir Tello. Aunque el participante sugirió que el chef dividiera su tiempo entre él y Leyla, su compañera se negó. “Mi tentáculo estaba más cerca, así que yo no voy a prestar ayuda a nadie”, aseguró la exvoleibolista.

Además, Leyla no se negó por completo a ayudar a sus compañeros, la deportista impuso una condición: tocar una puerta imaginaria antes de ir a su estación. “El que necesite de mi va a tener que tocar esta puerta y pedirme algo”.

Este sábado 22 de junio, los participantes se enfrentan a una estresante Noche de Sentencia y a un nuevo desafío culinario: la comida española. Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Leyla Chihuán y Cielo Torres lucharán en la cocina para evitar caer en eliminación, pero solo uno lo logrará. ¿Quién será?