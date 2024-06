El conductor de “El Gran Chef Famosos”, José Peláez, llegó hasta la estación de Leyla Chihuán, quien continuaba molesta luego de perder el primer juego frente a Yaco Eskenazi. Aunque la deportista tomó la drástica decisión de no ayudar a nadie, también realizó una fuerte acusación sobre su compañero. “Yaco Eskenazi tiene años haciendo trampa en los juegos”, aseguró.

Peláez tocó la “puerta” de Leyla para preguntarle cómo se sentía luego de haber perdido el primer juego de la noche. La exvoleibolista no ocultó su desacuerdo con los resultados del ganador del primer beneficio. “Ni me han ayudado como debería ser y yo siento que me han hecho trampa en el juego”, expresó. Además, Leyla mencionó que, debido a su experiencia en juegos de competencia, Yaco conoce tácticas para hacer trampa.

Por otro lado, el participante Eskenazi intentó defenderse y explicar que él no tuvo nada que ver con la decisión. “Leyla, ¿por qué yo? Yo no he sido jurado, yo no he sido el VAR”, manifestó.

Este sábado 22 de junio, los participantes se enfrentan a una estresante Noche de Sentencia y a un nuevo desafío culinario: la comida española. Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Leyla Chihuán y Cielo Torres lucharán en la cocina para evitar caer en eliminación, pero solo uno lo logrará.