Leslie Stewart estuvo A PUNTO de incendiar la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” en la sexta noche de competencia. La participante estaba trabajando el pollo broaster junto al invitado Joaquín de Orbegoso de “Pobre Novio” cuando la llama de la cocina se prendió más de lo debido.

“Este es el momento en el que quemas la cocina, la haces explotar y se acaba todo. El fin de El Gran Chef, gracias a que Leslie Stewart”, ironizó Peláez al ver la escena. “Peores cosas ha arruinado”, agregó Joaquín a modo de broma. Pero la participante NO lo tomó muy bien. “Joaquín, no hagas que me arrepienta de haberte elegido”, aseveró.

Este lunes 02 de diciembre se vive una noche MUY especial en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes recibirán el refuerzo de los actores de “Pobre Novio”, la nueva novela de Latina. ¿Cómo quedará la tabla de logros?

