En El Gran Chef Famosos, en medio de la preparación de su plato, Julián Legaspi sorprendió a todos al abandonar la competencia. El actor, visiblemente frustrado, interrumpió su cocinado y lanzó una frase contundente: “Lo lamento, tiro la toalla.”

Todo comenzó cuando Canchita Centeno se acercó a su estación y le preguntó “Suggar del sabor, ¿cómo estás?”, a lo que Legaspi, con evidente agotamiento, respondió: “A punto de tirar la toalla. Me falta masa, no… estoy cansado.”

Minutos después, en un gesto que nadie vio venir, el actor arrojó el tallarín que estaba preparando y se quitó el mandil. Con voz seria y resignada, declaró: “Lo siento, pero no puedo más. Tiro la toalla. Ojo, hasta la noche de eliminación sigo, no me voy del programa… pero esto, no me la soplo.”

Canchita, sorprendida, avisó de inmediato al público “Julián Legaspi está saliendo del set” y explicó: “¿El motivo? Los tallarines, que según él no le alcanzaron, y la cecina, completamente cruda. Me ha dejado todas las hornillas abiertas”

La conductora no dudó en añadir: “Ustedes piensan que es fácil, pero cocinar bajo esta presión no lo es.” La escena recordó momentos tensos de temporadas anteriores, y Canchita lo dejó claro: “No pasaba esto desde mi temporada con Alejandra Baigorria, pero hoy tenemos que informarles que Julián no va a volver… no quiere volver a esta cocina.”

Legaspi habló con la producción y les comentó que abandonó el plato por tener problemas con la masa.

