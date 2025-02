Leandra y Tito Vega asumieron el reto de CANTAR en el karaoke de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. La dupla de tío y sobrina se animó a deleitar a los presentes con una canción de Gloria Trevi.

Como mencionaron, la pequeña Leandra interpretó a Gloria en “Yo Soy Kids”. Y, ahora, junto a su tío cantó “Todos me miran”.

“Y todos me miran, me miran, me miran/Porque sé que soy linda, porque todos me admiran/Y todos me miran, me miran, me miran/Porque hago lo que pocos se atreverán”, entonaron ambos al mismo tiempo.

Pero Armando Machuca BOTÓ a Tito del escenario y dejó que la pequeña termine la canción. “Y me solté el cabello, me vestí de reina/Me puse tacones, me pinté y era bella”, agregó.

Este viernes 07 de febrero se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Tres de las duplas que continúan en competencia se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

