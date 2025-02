Leandra, Caetana y Gia se encargaron de preparar los tequeños para el primer plato de la noche. Y, cuando abandonaron la cocina principal para irse al almacén, se CONFESARON ante las cámaras sobre el desempeño de sus duplas.

La primera en hablar fue la pequeña Leandra, quien aseguró que hizo tequeños de más para no poner en aprietos a su tío Tito Vega. “Yo hice 14 tequeños por si acaso. Porque confío y no confío en mi tío a la vez. No creo que se le quemen más de dos”, dijo dudosa.

En tanto, Caetana opinó sobre el resultado que podría presentar su abuelo Steve palao. “Yo hice 13. Uno por si acaso se quema o sale roto, si se le cae a mi abuelo”, aseguró la pequeña.

La última en hablar ante las cámaras desde el almacén fue Gia. “Yo hice 15 porque mi papá (Gino Pesaressi) me dijo”, se sinceró.

Este viernes 07 de febrero se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Tres de las duplas que continúan en competencia se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

