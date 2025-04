En El Gran Chef Famosos, Vania Bludau, en su primera Noche de Eliminación, estaba dando todo por quedarse en la competencia, hasta que un misterioso robo ocurrió en plena preparación.

Todo comenzó cuando, en una conversación con Peláez, el carismático conductor le preguntó: “¿Por qué tienes doble queso? No le estarás quitando el queso a alguien?” A lo que Vania, un tanto sorprendida, respondió: “Es para hacerme un sanguchito, no creo que le esté quitando el queso a alguien, creo que todos tienen”.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Poco después, Vania exclamó: “¿Dónde está mi cuaderno? ¡Me robaron mi cuaderno!” A lo que Peláez, en tono de broma, le dijo: “Tú robaste queso y alguien te robó tu cuaderno”. Pero la cosa se puso aún más sospechosa cuando Vania, con rostro preocupado, comentó: “Yo puse mis cosas en un bowl, no sé si me han robado las arvejas, pero si me falta tendré que conseguir más”.

¿Quién será el responsable de los robos en la cocina? ¿Cómo afectará esta situación a Vania en la competencia? No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos, porque las sorpresas no han terminado.

