En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, una edición alta en azúcar recibe a las duplas. Se trata de “El Gran Chef Famosos Pericotitos Machuca’s Chocolate”, que tiene como anfitrión principal al conductor Armando Machuca.

De inmediato, los participantes no ocultaron su sorpresa, ¿y le lanzaron piropos? “Está guapo”, opinó Mariella Zanetti. “Con los lentes que te tapan toda la cara”, agregó antes de estallar de risa.

El presentador optó por expresar su indignación. “Me he esforzado por producir este disfraz de Willy Wonka y en el camino me han dicho de todo. Me han dicho cantante de la Mosca Tsé-Tsé, me han dicho cuidador de caballos, portero de hotel ficho y casino”, se quejó Armando.

Al lado de Steve Palao, Caetana se animó a darle un puntaje al vestuario del conductor. “Yo le pongo 9.5 de 10 porque le faltó un chocolate en el sombrero, tal vez”, detalló la niña. ¿Acaso el conductor NO dio la talla para caracterizar al icónico personaje?

