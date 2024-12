La competencia en El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha continúa al rojo vivo, y en la segunda ronda, los mejores amigos de los participantes llegaron para brindarles su apoyo en la cocina. Esta vez, Ricky Trevitazzo no pudo ocultar su incomodidad ante las críticas de los jurados sobre su plato.

Tras presentar su segundo plato, Ricky, confiado en su preparación, se sentó junto a los jurados y, con su característico sentido del humor, les dijo: “Pruébalo y no me pagues. Después de comer me pagas en base a tu criterio”. Sin embargo, los comentarios de los jurados no fueron los que esperaba.



Nelly Rossinelli fue la primera en dar su opinión, mencionando que no había sentido el queso en el plato. Ante esto, Ana Kohler, su compañera, intervino rápidamente para defender a Ricky: “Sí se echó, me consta que ha colocado bastante queso”.

Giacomo Bocchio no tardó en hacer su apreciación: “Faltó un poco más de sal”. Ricky, muy calmo, se defendió diciendo: “Sí lo probé, lo que pasa es que lo iba a mezclar con el queso y este tiene sal”. Ana, nuevamente, trató de suavizar la situación: “El problema es que cada paladar es diferente”.

Finalmente, cuando el jurado Masías hizo su evaluación, la tensión alcanzó su punto máximo. “El problema es que nos están respondiendo sin ninguna autoridad y encima sobre el error, no sé si deba decirles algo”, comentó, dejando claro su posición ante las respuestas de los participantes.

La situación dejó a Ricky y a su gran amiga Ana con un sabor amargo. A pesar de las defensas, los jurados no quedaron convencidos con el plato, y las respuestas de los participantes no ayudaron a mejorar la impresión. ¿Podrá Ricky superar este momento de tensión y seguir adelante en la competencia?

