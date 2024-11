Este martes 05 de noviembre se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia“. Anthony Chávez, Kukuli Morante, Alejandra Baigorria, Tito Vega y Canchita Centeno regresan a la cocina para defender su puesto en la competencia culinaria de Latina Televisión y evitar la temida Noche de Desaprobados.

En el adelanto se ve que la diversión no tiene cuándo terminar, pese a ser una Noche de Desaprobados. Además, el jurado seleccionó platillos muy especiales para esta noche, todos incluyen arroz.

La otra novedad en la cocina es la presencia de Javier Ampuero, el jurado llega más exigente que nunca. “Siempre me he decepcionado las veces que he venido, lamentablemente”, sentenció.

¡No te pierdas el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos, La Academia” este martes 05 de noviembre desde las 7:45 p.m. a través de la señal de Latina Televisión!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.