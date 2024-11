Kukuli Morante y Carla Rueda Cotito dejaron lo mejor de su sazón en sus platos y se convirtieron en las únicas dos participantes salvadas de la Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por ende, ambas consiguieron su pase directo al siguiente ciclo de la competencia culinaria de Latina Televisión.

La primera salvada, para sorpresa de ella misma, fue Kukuli. “¡Soy salvada! ¡No lo puedo creer! Y me eligieron antes que a Cotito, no lo creo. Me muero, ¡gracias!”, festejó en el confesionario.

Mientras que, por su lado, Cotito quedó cara a cara con su compañero Luigi Monteghirfo, a quien venció en sazón, a juzgar de los jueces de “El Gran Chef”.

