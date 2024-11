Kukuli Morante no midió bien su acción y terminó salpicándole aceite caliente a Luigi Monteghirfo en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

Pero el líquido caliente no fue lo que sorprendió al participante, así que optó por desahogarse frente a las cámaras. “Mi querida comadre Kukuli Morante grita ‘falta una’ y la tira. La tira, salpica un poco de aceite y grito no, no por el aceite, sino porque me estaba malogrando la cuenta de las boliyucas que yo tenía adentro”, se quejó Luigi.

Este jueves 31 de octubre se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes afrontarán la Noche de la Canción Criolla, ¿quiénes caerán a la Noche de Expulsión?

