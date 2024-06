El participante de “El Gran Chef Famosos”, Yaco Eskenazi, aprovechó su beneficio y llamó al invitado Khabir Tello 5 minutos antes de que terminara el tiempo para presentar su pulpo a la gallega. Sin embargo, cuando el jurado pasó para evaluar el jurado Tello manifestó su incomodidad . “No me puedes llamar 5 minutos antes de emplatar, y no tener ni siquiera el mise and place”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán le sirve PAPA CRUDA al jurado

El chef contó que a pesar de los errores de organización del participante, hizo lo que pudo para ayudar. “Me has puesto en una situación un tanto incómoda”, expresó el chef.

El participante Yaco Eskenazi se disculpó con el chef por la incomodidad. “Me queda pedir disculpas a Khabir. Mi estrategia fue llamarlo al final porque no sabía cómo se veía el plato, pero es verdad que todo estaba hecho un caos”, confesó. Además, el plato de Yaco obtuvo buenos comentarios, por lo que él no dudó en darle el crédito a Khabir por su trabajo. “Gracias por la ayuda. Esto es un 80% el chef, 20% yo”, comentó.

Este sábado 22 de junio, los participantes se enfrentan a una estresante Noche de Sentencia y a un nuevo desafío culinario: la comida española. Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Leyla Chihuán y Cielo Torres lucharán en la cocina para evitar caer en eliminación, pero solo uno lo logrará. ¿Quién será? ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR