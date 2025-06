Julián Legaspi estaba abrumado por los pocos minutos que le restaban antes de tener que presentar su moussaka al exigente jurado de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. En medio de su desesperación, agarró la manga de su sartén, pero no se dio cuenta que la llama de fuego estaba muy alta y se quemó el dedo.

“Ayyyyy”, gritó el actor tras sentir el ardor en la mano. “¡Qué buena quemada! Me quemé con todo. Pero no llamen a los paramédicos porque ahorita, a mí, no me para nadie”, añadió inmediatamente, dando a entender que nada lo detendría de emplatar la comida que definiría si permanece o no en la cocina de Latina.

Incluso, la paramédico llegó hasta su estación de trabajo, pero no pudo hacer mucho. “Ahora cuando lo ponga al horno, me echas lo que quieras”, le dijo.



Este sábado 31 de mayo se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Melissa Paredes, Víctor Hugo Dávila, Nacho di Marco y Julián Legaspi vuelven a la cocina para afrontarse a complicados retos culinarios y pasar a la siguiente ronda. ¿Quién de ellos abandonará la cocina?

