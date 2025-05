En El Gran Chef Famosos, Julián Legaspi ha tenido una noche complicada con la “Arequipatón” y la noche de platos arequipeños que tuvo que preparar. Esto, sumado al tiempo que se demoró en el reto del armado de la torre de tuercas, hizo que el participante llegara con lo justo a la hora de la evaluación del jurado. Sin embargo, el participante se mostró entusiasmado.

“La carne está jugosa y además está rica”, dijo Nelly Rossinelli, sorprendida por la preparación de Julián, y añadió: “Buena marinada”. Ante este elogio, Julián no pudo evitar soltar una divertida confesión para las cámaras: “Nelly es un amor, si no estuviera casado, me volvería a casar”.

