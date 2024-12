Jota Benz regresó a la competencia culinaria en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”; pero esta vez sin su dupla Angie Arizaga. Y, al saber que el primer reto de esta noche sería cortar cebolla en brunoise y tomate en concassé, entró EN PÁNICO.

Al parecer el finalista de “El Gran Chef Famosos x2” habría perdido la práctica porque NO tenía ni idea de cómo hacer el concassé. Y, al darse cuenta, su rival Diana Sánchez empezó a reclamarle: “¡No preguntes! ¡No preguntes! No saben, no saben qué es concassé, Miren, están en una revancha y no saben los cortes, qué bárbaro”.

Pero eso no detuvo a Jota para pedir ayuda a su compañero Luigui Carbajal. “¿Cómo es el concassé?”, preguntó bastante preocupado el participante.

Este martes 03 de diciembre se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Se moverán los lugares de la tabla de logro?

