Una lluvia de aplausos recibió a José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, que llegó al set del programa tras unos días adaptándose a su vida como padre primerizo.

“Aquí estamos, aprendiendo a ser padre primerizo, pero no crean que me he relajado porque la poca energía que me queda la voy a utilizar para este programa. La paternidad es toda una experiencia”, afirmó el recién llegado conductor.

Para el jurado y los participantes, hacía falta la alegría característica de Peláez en la cocina. “Bienvenido, Peláez, te hemos extrañado un montón, pero ahora hueles diferente. Hueles a fórmula, hueles a chanchito de bebé”, señaló Canchita Centeno.

“Me sorprende esa energía que todavía tienes”, confesó Emilram Cossío ante la efusividad con la que Peláez le dio la bienvenida a cada participante. Antes de comenzar con el programa, el conductor pidió aplausos para Patricia Chong, jurado invitada.

