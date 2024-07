Después de probar los platos de los participantes, el jurado de “El Gran Chef Famosos” tomó una decisión y eligió a las personas que acompañarán a Yaco Eskenazi en la eliminación. Jose Miguel Arguelles y Santiago Suárez no lograron deleitar a los jueces y tendrán que luchar por seguir en competencia.

El primero en ser enviado a Noche de Eliminación fue Jose Miguel. El participante obtuvo el puntaje más bajo de la noche. “En la eliminación nos vemos, gente. Y nos salvamos: estadística”, declaró el actor a las cámaras.

La segunda persona elegida para ir a eliminación fue Santiago. Aunque el participante no pudo vencer a su compañera Cielo Torres, eso no lo desanimó. “Si me toca Noche de Eliminación, vamos con todo. Me pongo mi casaca, me pongo bien mi pantalón, me pongo bien mi correa y manos a la obra. Noche de Eliminación, voy por ti”, aseguró.

Este sábado 6 de julio se vive una Noche de Sentencia especial en “El Gran Chef Famosos”. Cielo Torres, Jose Miguel Arguelles y Santiago Suárez deberán enfrentarse a divertidas pruebas por el Día del Maestro para evitar caer en Noche de Eliminación. Sin embargo, solo uno pasará a la siguiente ronda, ¿quién lo logrará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.