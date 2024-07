En los minutos finales del segundo plato de la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”, Jose Miguel Arguelles y Santiago Suárez cometieron un error. Ambos compañeros se descuidaron y terminaron por quemar el maní para la preparación.

Jose Miguel fue el primero en quemar el importante ingrediente y no ocultó su frustración por lo ocurrido. “¿Por qué? Me olvido”, gritó. “Yo lo pensé y lo pensé. Dije Jose ponte a hacer otra cosa, pero no te olvides del maní, y me olvido del maní”, expresó a las cámaras.

Sin embargo, Jose no fue el único que tuvo problemas con el maní. Poco después, Santiago le preguntó a José que fue lo que sucedió en su cocina y, mientras su compañero le contaba, el bailarín también terminó por distraerse y quemar su maní. “Nooo, se me quemó el maní”, manifestó Santiago a las cámaras. “Es difícil controlar el maní”, aseguró Jose.

Este sábado 6 de julio se vive una Noche de Sentencia especial en “El Gran Chef Famosos”. Cielo Torres, Jose Miguel Arguelles y Santiago Suárez deberán enfrentarse a divertidas pruebas por el Día del Maestro para evitar caer en Noche de Eliminación. Sin embargo, solo uno pasará a la siguiente ronda, ¿quién lo logrará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.