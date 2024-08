Jely Reátegui fue la participante que ganó el beneficio del primer platillo, luego de sorprender al jurado con sus empanadas de yuca. Sin embargo, ahora teme por lo que puede suceder en la noche de EXPULSIÓN. “Tengo miedo beneficio bendito. No quiero venir a vacacional”, expresó.

Por otro lado, le contó a José Peláez que ella en el colegio casi siempre sufría con las matemáticas. “He tenido muchos vacacional. He tenido todo mi colegio vacacional de matemática”, reveló. “Yo quiero vacaciones, no quiero vacacional. De verdad me voy a concentrar”, sentenció en el confesionario.

Este lunes 19 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Las tres participantes luchan por su pase al siguiente ciclo, ¿quienes lo conseguirán?

