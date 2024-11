Jely Reátegui regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” como conductora invitada en reemplazo de José Peláez. La autodenominada Reina del Mondongo regresó para defender su título.

La campeona de la primera promoción de “La Academia” recordó sus icónicas composiciones “Mondongo con cau cau” y “Salí con pejerrey”. “Pronto me recordarán por ser la nueva tutora, la auxiliar, la miss de reemplazo. O tal vez lo haga tan mal que nunca me recuerden. Pero no importa. Muy buenas noches”, aseguró.

Este martes 12 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia” con tres de los alumnos que continúan en competencia. ¿Quién caerá en la temida Noche de Desaprobados?

