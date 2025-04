En El Gran Chef Famosos, Vania Bludau dejó boquiabiertos a los jueces luego de presentar un espectacular sándwich philly cheesesteak, que fue calificado como uno de los mejores de la noche. La emoción se apoderó de la cocina cuando los tres jurados elogiaron cada detalle de su preparación.

“Para mí esto está buenazo, me rindo ante esto, todo me gusta”, dijo Javier Masías, quien no solo quedó impresionado por el sabor general, sino que también destacó la mantequilla, la sal y lo crujiente del sándwich. La reacción del jurado emocionó profundamente a Vania, quien sonrió al instante.

Por su parte, Luciano Mazzetti exclamó: “le saco la mugre a este sándwich”, mientras que Nelly Rossinelli añadió: “todo hace que la mordida sea perfecta, está riquísimo”. Incluso Majo con Sabor se quedó sin palabras y solo atinó a decir: “está muy bueno, no hay nada por decir”.

¿Seguirá Vania brillando en la competencia? ¿Este plato la impulsará rumbo a la gran final? ¡Descúbrelo esta noche en El Gran Chef Famosos!

