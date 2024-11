¡Increíble pero cierto! Javier Masías sorprendió a todos al darle la contra a sus compañeros del jurado en El Gran Chef Famosos. En una calificación que estuvo llena de opiniones divididas, Masías se mostró mucho más positivo con el plato de Belén Estévez y Zelma Gálvez que sus colegas.

Durante la evaluación, Renato López Morzán, jurado invitado de hoy, señaló que al plato de las participantes le faltaba un poco de gratinado y advirtió sobre los cortes. Por su parte, Nelly Rosinelli estuvo de acuerdo, diciendo que “le falta cocción al hongo”.

Sin embargo, Masías sorprendió a todos: “A mí me ha encantado, he sentido el hongo jugoso”, expresó, destacando el toque de ajo, perejil y almendra. “Tiene buena mordida”, añadió, dejando claro que no compartía las críticas de los otros jurados.

¡El jurado está cada vez más dividido! ¿Qué pasará en la siguiente prueba? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para ver cómo se desarrollan las sorpresas en la cocina!

