En El Gran Chef Famosos, Extremo, Jano Baca no ocultó su dolor al sufrir otro pequeño accidente en la cocina ante la mirada de preocupación de los jurados.

Al intentar manipular el cuchillo, el competidor se lastimó la palma de la mano. “¡Paramédico! Como para no perder la costumbre”, dijo en un intento por mantener la calma.

Después de procesar el trágico episodio, Jano se animó a dar más detalles. “Lo peor es que ya no me he cortado un dedo, me he cortado la palma. No puedo aplaudir, no puedo hacer nada, no puedo hacer ejercicio”, se alarmó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.