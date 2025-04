En El Gran Chef Famosos, Extremo, el tacu tacu de mariscos se ha convertido en un verdadero reto para los famosos. Así lo sabe Jano Baca, que no pudo creer que se enfrenta a su tercer corte de la noche.

“Esto dejó de ser divertido. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho con el cuchillo? ¿Está mal afilado? ¿Han puesto una catana? Ni siquiera me he dado cuenta en qué momento me he cortado”, se alarmó Jano.

Pese al susto, el competidor aseguró que es capaz de hacerle frente a lo que sea. “Señora, ¿usted cree que esto me va a amilanar?, ¿que la frustración es algo que no puedo manejar? Soy actor, trabajo con las emociones. Una respiradita, un abracito, una lloradita y a ver al guapo ese que está cocinando bien rápido”, dijo antes de regresar a cocinar.

