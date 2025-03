En El Gran Chef Famosos, Extremo, el amor está en la cocina y Jano Baca es muestra viviente de ello. En conversación con el conductor José Peláez, el actor abrió su corazón.

Al ser consultado sobre la posibilidad de convivir, Jano compartió su emoción. “Yo me muero de ganas. Estamos listos, hay que tener la conversación, nada más”, señaló.

Además, hizo énfasis en que su propósito es avanzar sin prisa. “No hay que quemar las etapas, hay que ir poquito a poquito”, advirtió Jano.

El presentador no evitó preguntarle al actor sobre algún rasgo que no sea del agrado de su novia. “En general, soy una persona ordenada, pero cuando tengo tiempo de ordenar. Una vez, no lavé ropa como por 2 semanas y media”, reveló entre risas.

