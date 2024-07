Ivana Yturbe llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” con el claro objetivo de llevarse la ansiada “Olla de Oro”. Pero, lo que no muchos conocen es cómo fue su convocatoria para el programa culinario de Latina Televisión. Así que este martes, la misma participante lo reveló.

A raíz de una pregunta del conductor José Peláez, Ivana Yturbe confirmó que estaba en la ciudad de Tarma (Junín) cuando recibió la llamada de la producción para formar parte de esta temporada. Ella se encontraba allá porque, como es de conocimiento, su esposo Beto Da Silva juega en un club de la región.

“Todas las personas que han estado acá me han hablado súper bien de la producción. Gino Assereto me habló súper bien de acá, de la producción. No me sorprende porque ahora que he estado acá, de verdad que tenían razón. Flavia, Emilio, Gino, realmente me gusta el ambiente”, confesó.

Este martes 16 de julio se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Solo uno de ellos conseguirá un cupo en la siguiente ronda de competencia, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.