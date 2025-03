Ismael La Rosa presumió EN VIVO que fue la primera dupla –junto a su hija Ishana- en clasificar a la ronda final de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Y le dedicó un mensaje a aquellos que atravesaron la Noche de Eliminación.

“Muy feliz, muy agradecido de llegar a esta ronda final. Además, siendo el único que no ha dobleteado, el primero en esta ronda”, sentenció el actor.

En ese momento, todos sus compañeros empezaron a reclamarle. Y, quien no se quedó callada fue Tilsa Lozano. “Eso fue con puñal. Yo no solo he dobleteado, yo he tripleteado. ¿Perdón? ¿Podrá? Jamás. Iluso”, aseveró frente a las cámaras.

Este jueves 06 de marzo se transmite el inicio de la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las seis duplas que siguen en competencia luchan por alzarse con la ansiada Olla de Oro, ¿quién se despedirá esta noche de la cocina?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.