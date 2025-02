En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, el conductor Armando Machuca se acercó a la estación que Ishana comparte con su padre Ismael La Rosa y aprovechó la oportunidad para preguntarle a la pequeña si tiene un mensaje para su padre.

De inmediato, la pequeña le dedicó unas lindas. “Sí lo extraño. Mi padre NO es humano, es super human, maravilloso, buen actor, bombero, peluquero…”, aseguró Ishana y su papá le devolvió una mirada llena de cariño y amor.

Sin embargo, Machuca dejó pasar el tierno momento para hacerle un inusual pedido a Ismael. “¿Me podría hacer un cambio de look? No sé si me va a quedar la barbita igual”, confesó el presentador. ¿El participante accederá a este pedido?

De inmediato, la niña se corrigió y le puso fin a su broma. “Sí lo extraño, dije”, se retractó la pequeña Gia. “Repite, los padres tienen SENTIMIENTOS. Mi padre es HUMANO”, le pidió Armando. “Sí lo extraño”, reafirmó la niña y su padre la miró con amor.

