Durante una charla en El Gran Chef Famosos, uno de los participantes más carismáticos de esta temporada, Goncho Iglesias, sorprendió a todos con una inesperada confesión. En medio de la cocina, cuando el conductor Peláez se acercó a Goncho, le dijo: “Cuéntame algo que poca gente sepa”, y sin dudarlo, el improvisador respondió: “Estuve nominado al Óscar”, dejando a todos atónitos.

Peláez, incrédulo, le respondió: “¿Estuviste a punto de que mencionen tu nombre?”. A lo que Goncho explicó: “El año en el que estuve nominado, mi profesor de efectos especiales, Jorge Málaga, me llamó y me dijo que necesitaba un asistente para producción de arte”.

Pero la historia no quedó ahí. Goncho continuó relatando: “Él me contactó y me comentó que la película se llamaría ‘La Teta Asustada’. Luego de grabar la película, al año y medio me vuelve a llamar y me dice que estábamos nominados al Óscar”. Este film peruano, dirigido por Claudia Llosa, fue efectivamente nominado al Óscar como Mejor Película Extranjera en 2010.

¿Quién hubiera imaginado que un participante de El Gran Chef Famosos habría tenido un paso por los premios más importantes del cine? ¿Qué otras sorpresas nos esperan en la competencia? ¡No te pierdas los próximos episodios de El Gran Chef Famosos!

