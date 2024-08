Giacomo Bocchio llegó a la estación de Leslie Shaw junto a Nelly Rossinelli para evaluar su progreso en el primer plato de la cuarta noche del Ciclo Vacacional de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Ahí, el chef se llevó una SORPRESA.

“Mira lo que encontré. Hay galletas acá”, aseguró Giacomo al notar que Leslie escondía un paquete de galletas en su cajón. “Es su guarida de comidita”, agregó Nelly riéndose.

Y Leslie no se quedó callada. “Giacomo, uno tiene que endulzarse la vida. Un dulcecito a mí me alegra, me despierta”, aseguró la artista nacional en el confesionario.



Este viernes 23 de agosto se vive la cuarta noche del Ciclo Vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los seis expulsados continúan luchando por regresar al programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.