En “El Gran Chef Famosos, La Academia”, el segundo plato solicitado por el jurado para la Noche de Desaprobados fue puchero limeño. Y, durante su explicación, Giacomo Bocchio pidió que la carne y los tubérculos sean presentados a parte. En ese momento, fue interrumpido por Diana Sánchez. “Tú en la casa me separas las cosas porque tiene esos detalles conmigo”, aseguró la joven.

Así que el chef decidió DETENER el “coqueteo”. “Oye, va a venir mi novia y se va a molestar contigo”, aseveró Giacomo. Pero Diana no se quedó callada: “Ya me has contado que han terminado”. Aunque Giacomo INMEDIATAMENTE negó que eso sea cierto, confirmando así que su compromiso con Brenda Dávila sigue en pie.

Este 14 de noviembre se vive una nueva Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia” donde los tres participantes sentenciados se enfrentarán a nuevos retos culinarios. ¿Cómo terminará la tabla de puntuación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.