Giacomo Bocchio llegó hasta la cocina de Leslie Stewart para supervisar la preparación de los canelones para el segundo plato de esta noche en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Sin embargo, el chef se topó con un ERROR en la masa de esta pasta.

A Leslie se le rompió una pulsera de piedritas mientras amasaba la harina con el huevo; y, aunque intentó recabar todas y quitarlas de la preparación, Giacomo Bocchio encontró UNA de las piedritas en la masa.

“Cuidado con estas cositas. Mira lo que me he encontrado acá. Por andar con pulsera”, la regañó Giacomo. “No te preocupes, yo ya recogí todas las bolitas Seguramente solo una se quedó”, aseguró Leslie al borde del llanto por el error.

Este viernes 17 de enero se emite la séptima noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los cuatro participantes lucharán por su pase a la etapa final de la temporada junto a Diana Sánchez y Canchita Centeno, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.