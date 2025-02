En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, los participantes están dando todo de sí para poder cocinar el mejor plato de la noche y no caer en la temida Noche de Sentencia. Una de estas duplas es la de Gia y su padre Gino Pesaressi.

La pareja de padre e hija se encuentra preparando el postre con la mayor exactitud posible; sin embargo, los comentarios del jurado no fueron del todo alentadores. A pesar de eso, Gino trató de explicar: “Patty, tranquila, me he dedicado mucho a medirlo bien”, pero Gia, resignada, se tomó las manos a la cara y dijo: “otra vez, va a pasar otra vez”, a lo que Gino trató de tranquilizarla.

Gia a los jurados les dijo: “No nos manden a sentencia por favor, acabamos de salir del repechaje”, a lo que Nelly Rossinelli le respondió: “está en tus manos y en las de tu papá que hizo un trabajo excelente hace un rato”.

¿Será que Gia confiará finalmente en la sazón de su padre o caerán nuevamente en la Noche de Sentencia? ¿Podrán superar el reto? No te pierdas lo que sucederá en El Gran Chef Famosos.

