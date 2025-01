En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, Gino Pesaressi y Gia son una de las duplas más queridas por el público. La pequeña ha conquistado corazones con su carisma y ternura.

Durante la preparación de un yogurt con granola y mermelada, Gia llamó la atención del conductor Armando Machuca, quien se acercó a conversar con ella: “¿Cómo estás, pequeña?, ¿cómo vas?”, preguntó. A lo que Gia respondió: “Me duelen las manos, está muy frío el kiwi”.

Machuca, notando las numerosas pulseras en el brazo de Gia, comentó: “Está bastante bien, pero cuidado con todas esas pulseras, te pueden estorbar”. Sin dejar de trabajar en su plato, Gia respondió: “Son de la suerte”. Entre risas, Machuca le dijo: “Tú solo necesitas tu propia suerte, no necesitas elementos”.

Más tarde, Gia confesó a las cámaras el significado especial de sus pulseras: “Estas pulseras son de buena suerte. Esta es de Jesucristo, esta me la dio mi profesora de cuarto grado y esta de aquí es un ojo turco que no me la voy a quitar por nada”.

