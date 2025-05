En El Gran Chef Famosos, Franco Cabrera es uno de los participantes más queridos, conocido por su gran carisma y por hacer reír tanto a los chefcitos como a los televidentes.

A pesar de su buen desempeño en la competencia, hoy decidió hacer un pedido especial tras el anuncio de un platillo complicado: el tataki de bonito. Con su característico sentido del humor, Franco comentó: “Hay tantos platos, como el tallarín rojo o por qué no hacemos un chaufa?” y añadió: “Hay que hacer un ‘Ritmo agogó’ con nombres de platos fáciles”.

Entre risas, continuó diciendo: “Así ya no malogramos los platos todos los días y no quemamos hasta el agua”. No contento con eso, Franco siguió bromeando: “Podemos preparar arroz con huevo, huevo con arroz, arroz sin huevo y huevo sin arroz”, lo que provocó la risa generalizada en el set.

¿Qué opinas de la propuesta de Franco? ¿Será que la cocina fácil se convierte en la nueva tendencia en El Gran Chef Famosos? ¡No te pierdas los próximos episodios!

