La última edición de El Gran Chef Famosos estuvo marcada por una emotiva despedida que dejó al jurado y a los concursantes visiblemente conmovidos. En una noche tensa, donde los participantes dieron todo de sí para no abandonar la competencia, el reto fue preparar un exigente lomo Wellington. La eliminación se hizo inevitable y uno de los favoritos tuvo que colgar el mandil para siempre.

Luciano Mazzetti fue el encargado de anunciar a los salvados: “Vania Bludau”, dijo, liberando la tensión entre los presentes. Luego fue el turno de “Mateo Garrido Lecca”, cuya salvación sorprendió a todos. El tercero en ser nombrado fue Reimond Manco, quien soltó un suspiro de alivio al escuchar su nombre.

La decisión final quedó entre Claudia Portocarrero y Franco Cabrera. Ambos, abrazados, escucharon atentos la deliberación. Finalmente, Mazzetti dijo: “Franco Cabrera”, y un profundo silencio llenó el set.

El jurado Peláez rompió el momento diciendo conmovido: “Me has hecho más feliz, cada que venías tenía una sonrisa adicional, como tú no ha habido nadie y te voy a extrañar muchísimo”. Franco, entre lágrimas, respondió: “Estoy muy agradecido a que me hayas empujado a estar aquí”, mientras Vania Bludau no pudo contener el llanto por la salida de su amigo.

“Espero haberles transmitido toda la felicidad que muchas veces nosotros no tenemos”, añadió Franco muy conmovido. Luego, dirigiéndose a Mateo, expresó: “Quiero agradecerle a Mateo porque me llevó al siguiente nivel en el humor, te dejo esta, Mateo: estás entre los mejores comediantes de este país y tenerte al lado ha sacado una parte de mí…”, antes de ser interrumpido por un abrazo emotivo de Mateo Garrido Lecca, también entre lágrimas.

¿Qué te pareció la eliminación de Franco Cabrera? ¿Crees que merecía seguir en competencia? No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos, donde la tensión seguirá aumentando.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.