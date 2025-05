En El Gran Chef Famosos, Extremo, Franco Cabrera llegó hasta el quinto lugar, un puesto que muchos consideran meritorio, pero sus seguidores creían que tenía lo necesario para llegar aún más lejos, incluso hasta la final. Tras su eliminación, el chef de buen humor y cocina particular se sinceró sobre las razones que lo llevaron a quedar fuera del programa.

“Siempre he atravesado dificultades, pero creo que me faltó estar menos tenso y menos bloqueado para estar más concentrado en lo que hago”, confesó, reconociendo que la presión y los nervios fueron determinantes en su desempeño.



Franco también reflexionó sobre lo que haría si pudiera retroceder en el tiempo. “Si pudiese volver al pasado, me pediría paciencia y humor para que las tensiones y los nervios no me jueguen una mala pasada”, aseguró, admitiendo que la parte mental de la competencia fue más desafiante de lo que imaginó.

¿Podría Franco Cabrera haber llegado más lejos en El Gran Chef Famosos? ¿Qué lecciones se llevará de su paso por la competencia? No te pierdas su historia completa, solo por Latina Televisión.

