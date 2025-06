Este martes 03 de junio se transmitió un nuevo episodio de “E Gran Chef Famosos“. Daniel Menacho, Sofía Franco, Victor Dávila y Luciana Blomberg regresaron a la cocina para defender su puesto en la competencia culinaria de Latina Televisión; pero solo dos de ellos consiguieron su pase a la ronda 06.

El primer plato de la noche fue el frito chiclayano, el plato favorito del actual Papa León XVI. Antes de empezar con el reto, Peláez no dudó en avivar la noche al acusar a Victor Dávila de no haber devuelto la sartén de oro de Nelly Rossinelli. Además, el conductor no dudó en hacerle una broma a Daniel Menacho, ¿de qué se trató?.

El segundo plato de la noche fue seco de cabrito. Después de revelar a Menacho como ganador del beneficio de la noche, Mazzetti evaluó el seco de uno de los participantes, a quien solía llamar ‘el rey del sabor’ pero que, esta vez, perdió su trono. ¿De quién se trata?

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, Extremo” tomó la siguiente decisión: Luciana Blomberg y Víctor Dávila se salvan, mientras que Daniel Menacho y Sofía Franco son los sentenciados de la noche.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.